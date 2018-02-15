Новый «груз 200» на границе с РФ заметили ОБСЕ

Доказательства прямой связи между российской властью и сепаратистами на Донбассе продолжает предоставлять миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке.

Как сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, — «Наблюдатели специальной мониториговой миссии (СММ) ОБСЕ получили новые доказательства прямой связи между властью РФ и сепаратистами в Донбассе»

«Несмотря на ограниченный мандат и размер, миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке продолжает предоставлять доказательства прямой связи между российской властью и российской оккупационной администрацией в Донбассе (лица в военной форме, грузовики, Груз-200)», — говорится в сообщении.

Эти данные были переданы наблюдателями ОБСЕ. Также они зафиксировала насильственный призыв на неподкотрольных территориях Донбасса.

«Российские вооруженные формирования осуществляют силовой призыв на оккупированном Донбассе: СММ ОБСЕ зафиксировала в ОРЛО требования к мужчинам проходить медицинское обследование для регистрации в базе данных вооруженных формирований», — отмечается в сообщении.