Обмен пленными: боевики озвучили свои требования

14 февраля состоялось заседание трехсторонней контактной группы в Минске. Как сообщили «СМИ» сепаратистов, украинской стороне был выдвинут ряд требований по дальнейшему обмену пленными

Они требуют, чтобы Украина «в срочном порядке» освободила граждан РФ, которые были исключены из списка на обмен. Также сепаратисты требуют вернуть документы, изъятые у фигурантов предыдущего обмена, а также предоставить отчет о движении уголовных производств в отношении этих лиц.

Кроме того, боевики требуют, чтобы лица из их списка на обмен, которые в прошлый раз отказались ехать в ОРДЛО и предпочли остаться в украинской тюрьме, были немедленно освобождены.