Отключения аналогового телевещания в Украине: названа дата

С 30 марта 2018 года в Украине будет отключено аналоговое телевидение.

Как отмечает пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, такая инициатива содержится в проекте плана поэтапного отключения, закрепленного в проектах постановлений, разработанных Кабинетом министров и одобренных Нацсоветом 15 февраля.

дата прекращения использования технологии аналогового телевизионного вещания 30 марта 2018 года. Исключение — зоны особого режима. К ним относятся Донецкая Луганская области, а также отдельные районы Херсонской области.