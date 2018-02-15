Павел Дуров прокомментировал информацию о новом вирусе в Telegram (ФОТО)

«Лаборатория Касперского» выявила в Telegram уязвимость, которая позволяла распространять вирусы под видом изображений. Компания рассказала о проблеме разработчикам мессенджера несколько недель назад, и в настоящее время она устранена.Уязвимость эксплуатировалась в приложении Telegram для Windows, и, по всей видимости. Они использовали атаку RLO (right-to-left override), которая зеркально отражает знаки в именах файлов и таким образом маскирует исполняемые файлы. Пользователь, скачавший файл, запускал на своём компьютере вирус, который занимался майнингом, а также пересылал злоумышленникам кэш Telegram, где в зашифрованном виде хранятся фотографии, видео, документы, аудиозаписи и прочие файлы, использовавшиеся в переписке.Жертвами этой атаки стали около тысячи пользователей Telegram. Все обнаруженные случаи эксплуатации уязвимости зафиксированы в России.Обновлено:Павел Дуров в своём телеграме пояснил, что речь не идёт об уязвимости нулевого дня. Злоумышленники использовали социальную инженерию и обманом заставляли пользователей скачивать и запускать файлы с расширением .pgn которые на самом деле оказывались скриптами .js. Для установки вируса пользователям требовалось скачать его, нажать на кнопку «Запуск» и дождаться завершения инсталляции.