Пенсии жителям свободной и оккупированных частей Донбасса: некоторые нюансы выплаты

Европейский суд по правам человека подтвердил законность решения о прекращении в свое время выплат пенсий людям, которые проживают на оккупированной части Донбасса. Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сегодня дал обстоятельные разъяснения касательно вердикта ЕСПЧ.

Решение принималось в связи с подачей семью жителями ОРДЛО исков о невыплате им пенсий.

Украина сделала все возможное для обеспечения там соцвыплат, но из-за продолжающегося конфликта осуществлять выплаты физически невозможно. И в таких условиях невыплата пенсий не является нарушением Конвенции по правам человека, что подтверждает суд.

Петухов подробно рассказал о претензиях граждан Украины и о решениях по каждому из их обращений в ЕСПЧ. А также заметил, что Украина не может осуществлять правосудие и выплату соцвыплат на территории, которую не контролирует. Кроме того, суд подтвердил, что установление дополнительных или отдельных процедур для жителей оккупированной части Донбасса (имеется ввиду порядок, по которому пенсию можно получать тем, кто зарегистрирован на свободной части страны) не является дискриминацией по месту проживания