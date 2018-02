Подозреваемый в стрельбе в американской школе задержан

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в школе на юге штата Флорида (США).

Об этом в Twitter сообщает NBC.

#BREAKING UPDATE: Police take suspect into custody near scene of high school shooting https://t.co/7Z3j1xS6PX pic.twitter.com/SZ5D3B8lpK

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям пострадавших при стрельбе в школе.

«Мои молитвы и соболезнования обращены семьям пострадавших в результате ужасной флоридской стрельбы. Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя небезопасно в американской школе», – написал он в Twitter.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

Напомним, в США произошла стрельба в школе.

Фото: NBC 6 South Florida/Twitter