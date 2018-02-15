Полиция штата Флорида рассказала о пострадавших при стрельбе в школе

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате стрельбы в школе на юге Флориды. Об этом сообщили в местном госпитале.

Отмечается, что раненые продолжают поступать и направляться в Health Medical Center and Broward Health North hospital. Общее число пострадавших до сих пор не известно, однако СМИ сообщают о 20-50 раненых.

По словам представителя местных властей Роберта Ранси, есть как минимум несколько погибших. Ранее глава регионального пожарного департамента сообщил об одном погибшем.

По данным канала WSVN 7 News, подозреваемый в стрельбе в школе задержан. Эту информацию также подтверждает шериф округа Бровард.