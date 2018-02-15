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Полиция задержала трех экс-бойцов «Донбасса» по подозрению в убийстве семьи


Добавлено: 15 фев 2018 в 18:11, Категория: Украина
Полиция задержала трех экс-бойцов «Донбасса» по подозрению в убийстве семьи

Полиция задержала трех экс-бойцов батальона «Донбасс», подозреваемых в жестоком убийстве семьи в Донецкой области 6 декабря 2017 года.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил: «Мы установили и задержали всех лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое имело место еще 6 декабря 2017 года».

В полиции отметили, что последний из трех подозреваемых был сегодня задержан сотрудниками полиции в Киевской области. Первый заместитель председателя Нацполиции подчеркнул: «После убийства прятался в садовом обществе. Из дома почти никуда не выходил, только иногда в местный храм, видимо, чтобы отмаливать свой страшный грех. Кстати, у себя в комнате у окна держал оружие, но это уже ему не поможет».

Аброськин уточнил, что убийцы поставили на колени всех троих членов семьи, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали: «Из показаний этих подонков получили добычу 40 тыс. гривен».

Как сообщалось ранее, в Великой Новоселке Донецкой обл. злоумышленники жестоко убили целую семью — 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23-х лет.

Связанные тела погибших со следами пыток обнаружил родственник, который пришел к ним домой.



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Добавлено: 15 фев 2018 в 18:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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