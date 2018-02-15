Польша ударила Россию по больному месту: найден действенный рычаг влияния.

Польское руководство всерьёз заговорило о строительстве собственного газопровода Baltic Pipe взамен «Северному потоку- 2», сообщили в западном издании.

Инициатором возрождения проекта газопровода Baltic Pipe выступили представители партии «право и справедливость».

Согласно их плану, в пику «Северному потоку-2» Польша выстроит собственный газопровод, и подключится через него к норвежской газовой сети. По данным источника, польская нефтегазовая компания PGNiG ещё в прошлом году позаботилась о мощности будущего газопровода на 15 лет вперёд, отдав за это свыше двух миллионов долларов.

Планируется, что газопровод начнёт свою работу уже в 2022 году, а окончательное решение о начале его строительства примут в 2018 году.

Напомним, Польша является ярым противником строительства «Северного потока – 2». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от США введения санкций на реализацию этого проекта, подчеркнув, что все западные компании «причастные» к российскому газопроводу должны быть оштрафованы.

Протест по «Северному потоку-2» наряду с Польшей поддерживают Украина, США и ряд других стран.