Порошенко подписал указ об увольнении военнослужащих срочников

В четверг, 15 февраля, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы.

Также были установлены сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

Согласно указа, увольнения будут осуществляться в два этапа: первый этап в апреле — мае, а второй в октябре — ноябре 2018 года.

В эти же сроки будет проводиться призыв новых срочников.

Указ президента Украины года обнародован в четверг на сайте главы Украинского государства.