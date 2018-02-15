Порошенко подтвердил недавнюю беседу с Путиным и назвал главные темы

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого речь шла в основном об обмене заложниками и развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.Об этом украинский президент сказал в комментарии журналистам, передает "Укринформ"."Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая – то, о чем было высказано ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы", – отметил он.Также Порошенко отметил, что обсудил с российским президентом возвращение заложников.И вторая позиция – мы ни в коем случае не можем остановиться на пути освобождения наших заложников. Я обсуждал конкретные детали – списки, конкретные фамилии как тех, кого мы должны вернуть с оккупированных территорий, так и тех, кого мы должны вернуть из России,– отметил глава государства.