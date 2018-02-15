Посол ЕС отметил исторически низкий уровень отношений Евросоюза с Россией

Отношения России и ЕС находятся на низшей стадии с окончания «холодной войны». Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

В интервью «Коммерсанту» он отметил, что не является пессимистом, однако на его настрой во многом повлияли 2,5 года участия в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата». Посол подчеркнул, что выполнение минских соглашений остается ключевым условием к улучшению отношений ЕС и России.

Эдерер отметил, что отношения между Евросоюзом и Россией находятся на самом низком уровне с момента окончания «холодной войны». По его словам, появились некоторые признаки стабилизации, однако очевидно «взаимное отсутствие доверия», а также сильно расходящееся видение того, как к этой стадии стороны пришли.

При этом представитель ЕС отметил, что Брюссель и Москва стремятся поддерживать каналы коммуникациии. По его словам, стороны не могут игнорировать наличие общих вопросов и угроз, которыми важно заниматься.