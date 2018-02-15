Появились подробные детали убийства морпехов под Широкино

Источник в военной службе правопорядка сообщил детали расстрела четырех военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, убитых во время сна в районе поселка Широкино под Мариуполем.

Отмечается, что ЧП случилось в селе Бердянское Волновахского района, расположенном рядом с Широкино. По данным, тела с огнестрельными ранениями в область головы были обнаружены на территории оздоровительного пансионата. Убитыми оказались 39-летний командир десантно-штурмового взвода младший лейтенант, житель города Запорожье; 30-летний водитель десантно-штурмовой роты старший матрос, житель села в Полтавской области; 20-летний оператор взвода огневой поддержки старший матрос, житель села в Черкасской области; 23-летний наводчик десантно-штурмовой роты, житель города Бахмут Донецкой области.

При этом по подозрению в убийстве были задержаны двое военнослужащих бригады. Ими оказались 21-летний гранатометчик матрос, житель села в Одесской области и 20-летний фельдшер младший сержант, житель города Обухов Киевской области.