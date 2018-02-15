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Появился тревожный прогноз по войне в Украине


Добавлено: 15 фев 2018 в 17:53, Категория: Политика
Появился тревожный прогноз по войне в Украине
В ближайшее время Россия вряд ли начнет новый виток агрессии против Украины, но этого нельзя исключать в будущем.

Об этом "Апострофу" заявил председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Очень важна также готовность международного сообщества реагировать. Пока она измеряется готовностью американского истеблишмента давить на РФ. Сейчас эта готовность настолько высока, что они убедили даже своего президента изменить мнение и не искать способа помириться с Россией. Пока этот фактор будет играть на стороне Украины, но он не обязательно будет оставаться в течение следующих двух лет. Однако пока можно сказать, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать полномасштабной войны и увеличения российской агрессии. Поэтому очень многие мировые аналитики говорят о перспективе нового широкомасштабного конфликта в течение двух лет", - сказал дипломат.

По его словам, на данный момент мировые державы ведут приготовления к возможному глобальному конфликту.


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Добавлено: 15 фев 2018 в 17:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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