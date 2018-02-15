Президент ЮАР заявил, что покидает свой пост

Глава Южно-Африканской республики Джейкоб Зума заявил о «немедленной» отставке с поста президента. Об этом это он сообщил во время телевизионного обращения к народу.

Президент страны в начале речи заявил, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент. Он отметил, что не боится вотума недоверия или импичмента. К концу получасовой речи он заявил, что решил покинуть пост президента немедленно.

Отмечается, что после ухода Зумы обязанности главы ЮАР исполняет вице-президент Рамафоса. Он может принять президентскую присягу в пятницу или четверг.