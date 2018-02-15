Путин выразил соболезнования Трампу из-за трагедии в школе во Флориде

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Парклэнд во Флориде, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с трагедией в школе города Парклэнд во Флориде. Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School погибли 17 человек, еще 16 получили ранения. Огонь открыл бывший ученик школы, исключенный из-за проблем с дисциплиной.

Он ворвался школу с полуавтоматической винтовкой, дымовыми гранатами и противогазом, включил аварийную сигнализацию и открыл стрельбу.