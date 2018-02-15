"Реал" дома обыграл "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" на своем поле одержал волевую победу над французским "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Реала". На гол Адриена Рабьо (33-я минута) хозяева ответили дублем Криштиану Роналду (45-я - с пенальти, 84-я) и мячом Марсело (87-я).

Реализовав пенальти, Роналду стал первым в истории игроком, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.

Ответная игра пройдет 6 марта в Париже .