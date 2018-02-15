Россия остановит добычу газа в Крыму из-за международного суда

Показать меню
Актуально
Видео, подтверждающее атаку американцев на проправительственные войска в САР, - 01:45 Видео, подтверждающее атаку американцев на проправительственные войска в САР, выложили в Сеть Honda Legend получила серьезное обновление - 01:46 Honda Legend получила серьезное обновление Идеальная Лодка для рыбалки - 01:53 Идеальная Лодка для рыбалки В Госдепе прокомментировали предложение сменить адрес посольства США в РФ - 01:56 В Госдепе прокомментировали предложение сменить адрес посольства США в РФ «Отношение, как к кругляку, унизительное»: Турчинов усомнился в независимости - 01:56 «Отношение, как к кругляку, унизительное»: Турчинов усомнился в независимости Украины Сирийские войска перебрасываются на запад Дейр эз-Зора для мощного наступления - 02:07 Сирийские войска перебрасываются на запад Дейр эз-Зора для мощного наступления Туристов из России предупредили о вспышке скарлатины в Великобритании - 02:09 Туристов из России предупредили о вспышке скарлатины в Великобритании Ученые рассказали, что ведет к ожирению сердца - 02:16 Ученые рассказали, что ведет к ожирению сердца Саакашвили рассказал о планах объехать всю Европу - 02:26 Саакашвили рассказал о планах объехать всю Европу В Совете Федерации рассмотрят отставку Клинцевича - 02:26 В Совете Федерации рассмотрят отставку Клинцевича Украинские дошкольники должны будут ходить в детский сад со своей туалетной - 02:27 Украинские дошкольники должны будут ходить в детский сад со своей туалетной бумагой (ДОКУМЕНТ) Опрос показал, что две трети американцев верит во внеземные цивилизации - 02:38 Опрос показал, что две трети американцев верит во внеземные цивилизации Без России на Ближнем Востоке теперь ничего не решается, — французские СМИ  - 02:44 Без России на Ближнем Востоке теперь ничего не решается, — французские СМИ  Психологи научились предсказывать измены - 02:46 Психологи научились предсказывать измены Госдеп: США будут давить на КНДР, пока Пхеньян не начнет диалог по - 02:56 Госдеп: США будут давить на КНДР, пока Пхеньян не начнет диалог по денуклеаризации В столице доверенные лица Владимира Путина провели личный прием граждан - 02:56 В столице доверенные лица Владимира Путина провели личный прием граждан ВАЖНО: Пентагон раскрыл подробности уничтожения «российского» танка Т-72 боевым - 03:02 ВАЖНО: Пентагон раскрыл подробности уничтожения «российского» танка Т-72 боевым дроном США в Сирии (ВИДЕО)
» » Россия остановит добычу газа в Крыму из-за международного суда

Россия остановит добычу газа в Крыму из-за международного суда


Добавлено: 15 фев 2018 в 13:37, Категория: Политика
Россия остановит добычу газа в Крыму из-за международного суда
Из-за межгосударственным спора с Украиной в международном арбитраже Россия собирается прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны — Одесском.

Российские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа. Отмечается, что это связано с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против России в сентябре 2016 года.

"Претензии Украины в рамках этого спора касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия ворует природные ресурсы на морском шельфе Украины", - отмечает издание.

Исковое заявление Украины не публиковалось, разбирательства конфиденциальны, но источник издания утверждает, что по Одесскому месторождению претензии Киева сформулированы следующим образом: Россия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. И прекращение добычи - это тактический ход, формальный способ снять эту претензию. При этом вопрос о возвращении Украине контроля над месторождением, по его словам, не стоит.

По словам двух федеральных чиновников, прекратить добычу на Одесском месторождении — рекомендация Министерства иностранных дел.
Украина инициировала арбитражное производство против России 16 сентября 2016 года ("Спор, касающийся прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе"). Киев требует не только защиты своих морских прав, но и возмещения ущерба.

Суд касается незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи.

В мае 2017 года в Гааге состоялось первое процедурное слушание. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу, состоящему из пяти судей, "доказательную базу" по тому, как Россия нарушает права Украины в Черном море.

После этого у Москвы будет возможность ответить на эти факты и представить возможные возражения по поводу юрисдикции трибунала. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года, следует из процедурного приказа суда.

По словам источника издания, Одесское месторождение далеко не первостепенный вопрос в этом процессе, главная тема - это Крымский мост. Украина заявляет о своих претензиях в связи с ограничением навигации через Керченский пролив из-за строительства моста.

Источники издания, близких к федеральным Минэнерго и Минприроды, оценивают позиции России по Одесскому месторождению в рамках арбитража как юридически слабые.


Материалы по теме:

Россия планирует остановить добычу газа в Крыму
СМИ узнали о «заморозке» крупнейшего газового месторождения Крыма
МИД России прокомментировал иск Украины из-за вод вокруг Крыма
Украина подала иск против России за нарушение Конвенции по морскому праву
Добавлено: 15 фев 2018 в 13:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Личным данным места нет: ученые нашли новый способ знакомить людей

Личным данным места нет: ученые нашли новый способ знакомить людей

Итальянец Сеппи вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Роттердаме

Итальянец Сеппи вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Роттердаме

В Московском суворовском военном училище прошло выездное заседание Общественного совета при Минобороны России

В Московском суворовском военном училище прошло выездное заседание Общественного совета при Минобороны России

Украина пошла на уступки Венгрии в языковом вопросе (ВИДЕО)

Украина пошла на уступки Венгрии в языковом вопросе (ВИДЕО)

Загрузка...



Лента новостей
Геращенко: Санкции остановили продвижение РФ вглубь Украины - 01:14 Геращенко: Санкции остановили продвижение РФ вглубь УкраиныПорошенко совершит визит в Литву - 01:14 Порошенко совершит визит в ЛитвуМИД РФ раскритиковал Украину за ситуацию вокруг Гужвы - 01:14 МИД РФ раскритиковал Украину за ситуацию вокруг ГужвыЧудесное преображение животных, нашедших себе новый дом и хозяев (ФОТО) - 01:11 Чудесное преображение животных, нашедших себе новый дом и хозяев (ФОТО)Прощеное воскресенье – смысл, значение и особенности дня, заговенье на Великий пост - 01:10 Прощеное воскресенье – смысл, значение и особенности дня, заговенье на Великий постПодбор ипотеки профессионалами - 01:05 Подбор ипотеки профессионаламиЭрдоган принял Тиллерсона в Анкаре - 01:02 Эрдоган принял Тиллерсона в АнкареСМИ: Сирийская армия войдет в Африн в ближайшие дни - 01:02 СМИ: Сирийская армия войдет в Африн в ближайшие дниСМИ: Обычным солдатам разрешат по-прежнему пользоваться мобильными телефонами - 01:02 СМИ: Обычным солдатам разрешат по-прежнему пользоваться мобильными телефонамиВ Израиле проходит симуляция марсианской экспедиции - 01:00 В Израиле проходит симуляция марсианской экспедицииГлушаков: у "Спартака" есть шанс обыграть "Атлетик" в ответном матче ЛЕ - 00:50 Глушаков: у Сиганда: футболисты "Атлетика" должны равняться на Адуриса - 00:50 Сиганда: футболисты Ледяхов: главная проблема "Спартака" - плохое физическое состояние игроков - 00:50 Ледяхов: главная проблема Куда пойти на шопинг в Петербурге: 10 самых модных шоу-румов - 00:48 Куда пойти на шопинг в Петербурге: 10 самых модных шоу-румов
Последние новости
Сергей Карасев: исход игры с "Химками" решил отрезок из одной минуты - 01:43 Сергей Карасев: исход игры с Российские крылатые ракеты испугали США  - 01:42 Российские крылатые ракеты испугали США  Установка газгольдера под ключ в Москве - 01:37 Установка газгольдера под ключ в Москве В Госдепе прокомментировали покупку российских систем С-400 Турцией - 01:34 В Госдепе прокомментировали покупку российских систем С-400 Турцией Семин об игре с "Ниццей": у "Локомотива" есть характер - 01:28 Семин об игре с У "Спартака" почти нет шансов на выход в 1/8 финала ЛЕ, считает Пятницкий - 01:28 У "Зенит" на выезде уступил "Селтику" в первом матче 1/16 финала ЛЕ - 01:28 УЕФА открыл дело в отношении "Црвены Звезды" и "Кельна" после матча ЛЕ - 01:28 УЕФА открыл дело в отношении "Динамо" (Киев) и греческий АЕК сыграли вничью в 1-м матче 1/16 финала ЛЕ - 01:28 МОЛНИЯ: США: Армия России провела самую разрушительную кибер-атаку в истории - 01:22 МОЛНИЯ: США: Армия России провела самую разрушительную кибер-атаку в истории Украинские оппозиционеры требуют вернуть Саакашвили в страну - 01:21 Украинские оппозиционеры требуют вернуть Саакашвили в страну Обама о стрельбе в школе: Мы скорбим вместе с Парклендом. - 01:21 Обама о стрельбе в школе: Мы скорбим вместе с Парклендом. БПП: Мы не причастны к решению взять на поруки Труханова - 01:14 БПП: Мы не причастны к решению взять на поруки Труханова
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"