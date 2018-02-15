Россия остановит добычу газа в Крыму из-за международного суда

Из-за межгосударственным спора с Украиной в международном арбитраже Россия собирается прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны — Одесском.Российские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа. Отмечается, что это связано с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против России в сентябре 2016 года."Претензии Украины в рамках этого спора касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия ворует природные ресурсы на морском шельфе Украины", - отмечает издание.Исковое заявление Украины не публиковалось, разбирательства конфиденциальны, но источник издания утверждает, что по Одесскому месторождению претензии Киева сформулированы следующим образом: Россия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. И прекращение добычи - это тактический ход, формальный способ снять эту претензию. При этом вопрос о возвращении Украине контроля над месторождением, по его словам, не стоит.По словам двух федеральных чиновников, прекратить добычу на Одесском месторождении — рекомендация Министерства иностранных дел.Украина инициировала арбитражное производство против России 16 сентября 2016 года ("Спор, касающийся прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе"). Киев требует не только защиты своих морских прав, но и возмещения ущерба.Суд касается незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи.В мае 2017 года в Гааге состоялось первое процедурное слушание. До 19 февраля 2018 года Украина должна предоставить арбитражному трибуналу, состоящему из пяти судей, "доказательную базу" по тому, как Россия нарушает права Украины в Черном море.После этого у Москвы будет возможность ответить на эти факты и представить возможные возражения по поводу юрисдикции трибунала. Решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года, следует из процедурного приказа суда.По словам источника издания, Одесское месторождение далеко не первостепенный вопрос в этом процессе, главная тема - это Крымский мост. Украина заявляет о своих претензиях в связи с ограничением навигации через Керченский пролив из-за строительства моста.Источники издания, близких к федеральным Минэнерго и Минприроды, оценивают позиции России по Одесскому месторождению в рамках арбитража как юридически слабые.