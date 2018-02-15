Российские учёные узнали, как усовершенствовать химиотерапию

Эксперты из Новосибирского института органической химии нашли способ повысить эффективность химиотерапии: в основе нового метода использование мицелл, сообщает «Русская планета».

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Эти химические вещества помогают доставлять лекарственные средство непосредственно к опухоли. Уникальные особенности мицеллярных веществ заключаются в том, что они могут связать жир и воду, которые сами по себе между собой не взаимодействуют. Сейчас мицеллы в основном применяются в производстве бытовой химии и косметике.

Чтобы использовать их в медицинских целях, эксперты должны подобрать такую мицеллярную структуру, которая сохранит клетки и не приведёт к негативной реакции со стороны иммунитета. Сибирским учёным удалось разработать именно такие мицеллы, которые выпускают лекарство, заключённое в них, непосредственно возле опухоли.

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