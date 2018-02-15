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Российский аналог SWIFT спасет ЕАЭС от западных санкций


Добавлено: 15 фев 2018 в 13:13, Категория: Экономика
Российский аналог SWIFT спасет ЕАЭС от западных санкций

Российский сервис по передаче финансовых сообщений (СПФС), который был создан Банком России, выйдет за рубеж — к нему могут подключиться иностранные банки и компании из стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС).

Такой шаг приведет к усилению безопасности и снизит зависимость России от западных систем и санкций.

СПФС является приоритетным направлением деятельности ЦБ. Сейчас регулятор прорабатывает механизмы, с помощью которых банки и их клиенты смогут осуществлять трансграничные операции на пространстве ЕАЭС, однако сроки внедрения системы за границей не раскрываются.

Расширение списка участников СПФС за счет компаний и кредитных организаций из ЕАЭС повысит интерес к этому сервису, считают банкиры. Они уверяют, что СПФС ничуть не уступает зарубежному по безопасности.

При этом участники рынка отмечают, что российский сервис сможет стать достойной альтернативой SWIFT только после того, как к нему подключится максимальное количество участников расчетов в рамках внутренних корреспондентских отношений.

Кроме того, обмениваясь сведениями через СПФС бизнес и банки ЕАЭС смогут сэкономить.

Если американский SWIFT предлагает подключиться новым участникам за значительную комиссию — десятки тысяч долларов, то российская разработка подключает клиентов бесплатно.

Сейчас цена отправки одного сообщения через СПСФ составляет около 1,5-2,5 рубля, в то время как тариф на передачу финансового сообщения через SWIFT варьируется от 0,03 до 0,05 евро (2,14-3,56 рубля).

Не исключено, что в будущем российский аналог SWIFT будет внедрен в странах БРИКС, что еще больше укрепит его позиции в условиях действующих западных санкций.

Однако стоит признаться, что на текущий момент СПФС используется не так широко, как того хотели бы в ЦБ.

Российские банки отправляют через эту систему не более 5% всех сообщений, к тому же и сама система еще отстает от своего западного коллеги — она поддерживает только 100 типов сообщений, что в два раза меньше, чем у SWIFT.

По прогнозам ЦБ, за счет нововведений количество участников системы уже в этом году может увеличиться на 10-15%, а расширение географии СПФС добавит ему еще больше участников и признания со стороны финансового сектора. Но для того, чтобы отечественные разработки стали достойной альтернативой SWIFT, Банку России нужно повышать функциональность своего сервиса и в самые ближайшие сроки расширять количество типов поддерживаемых сообщений.



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Добавлено: 15 фев 2018 в 13:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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