Российское командование усиливает режим контроля за населением ОРДЛО

По данным украинской разведки, российское оккупационное командование усиливает режим контроля за населением ОРДЛО.

Так, в ГУР МОУ отмечают: «Расширен перечень категорий граждан, которым запрещается выезд на территорию, подконтрольную правительству Украины.

С начала февраля с.г. запрет на выезд распространено и на лиц, привлекаемых к выполнению хозяйственных работ и в качестве обслуживающего персонала в т.н. «органах власти» и «силовых структурах» оккупационных администраций. С этой целью сотрудниками ФСБ РФ составляются списки указанной категории граждан для их задержания при попытке пересечения линии разграничения».