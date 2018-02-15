С ножом на уроки: в России школьник подрезал одноклассника

Схватив за горло одноклассника, парень начал требовать у него деньеи. В ответ получил удар ножом в поясницу.

Инцидент произошел в российском городе Баймак. В среду в 14 февраля. Между девятиклассниками возник конфликт, вследствие которого, один из участников получил удар ножом в область спины.

«15-летний ученик школы схватил за горло одноклассника, потребовав у него 100 рублей, а тот в ответ нанес ему один удар ножом в область поясницы слева», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

Вымогатель состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело. Второй участник конфликта уголовной ответственности не подлежит.

«Следователи дадут оценку эффективности принятых мер со стороны органов профилактики. Изъята документация, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели и должностные лица», — добавили в управлении.