Саакашвили ищет «хозяев» в Европе, потому что больше не нужен США

Саакашвили после того, как его выдворили в Польшу, заявил, что будет пытаться вернуться на Украину, он просит ЕС и саму Ангелу Меркель помочь ему в противостоянии с Порошенко. Экс-губернатор Одесской области отрицает, что будет просить политическое убежище в Польше, при этом Грузия, где беглый президент до сих пор в розыске, уже направила полякам запрос об экстрадиции Саакашвили. История с призывами свержения коррупционной власти Украины приобретает элементы казуса, поддержки в обществе у Михо не было и нет, но он не сдается. Почему Саакашвили не является самостоятельной фигурой в политике уже давно, какую роль "хозяева" определили для него и что общего у этого "политического трупа" с Навальным – об этом в беседе с Накануне.RU рассуждал политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк.

Вопрос: Закончились приключения Михаила Саакашвили в недружественной Украине: бегал по крыше, боролся с режимом, теперь выслан в Польшу. Возникает вопрос – что это вообще было?

Никита Данюк: Саакашвили – не самостоятельная фигура, и та политическая капитализация, которая у него есть, очень связана с его патронами за рубежом, а большинство находятся в Брюсселе. Поэтому неудивительно, что Саакашвили призвал своих европейских товарищей в лице той же Ангелы Меркель повлиять на Порошенко и на нынешний политический режим в Киеве.

Но при этом, как мне кажется, казус Саакашвили на Украине в очередной раз свидетельствует о том, что на Украине отсутствует нормальная система государственного управления, потому что еще совсем недавно этот человек, который сейчас является практически политическим апатридом, человеком без гражданства, которого нигде не ждут, занимал там один из высших постов, а именно был губернатором Одесской области. При этом, как мы видим, он, используя политическую риторику и опыт государственной работы, пытался навести порядок известными ему средствами, но у него ничего не получилось, и как только он перестал стесняться, начал озвучивать реальные причины своего провала деятельности на посту губернатора Одесской области – а именно то, что в высших эшелонах украинской власти существует полностью коррупционная система, и ее никак не исправить без политической воли со стороны главного лица в государстве, – он и стал попросту неудобен.

Но мне кажется, Саакашвили еще может сыграть определенную роль, потому что, во-первых, мы видим, что нынешний политический режим во главе с Порошенко является недееспособным, во-вторых, поддержка Порошенко и членов его команды со стороны простых украинских граждан, действительно, очень низкая. Я думаю, что с точки зрения рейтингов. К тому же, Порошенко есть открытые противники, даже враги, тот же министр внутренних дел Арсен Аваков, который неоднократно выяснял с ним отношения.

Вопрос: Многие эксперты высказались за то, что такими мерами Порошенко делают более лояльным – куда уж более лояльным? Для чего используют Саакашвили?

Никита Данюк: Саакашвили могут использовать для того, чтобы оказывать политическое давление на Порошенко в будущем, потому что близятся сроки проведения выборов и в Верховную раду, и выборы на пост президента Украины. Естественно, Саакашвили – человек достаточно медийный, он является очень удобным коммуникационным каналом с той же Европой, может стать очень удобным инструментом в руках политтехнологов для того, чтобы и дальше сливать в общественный дискурс различные компроматы на Петра Порошенко и членов команды, на его родственников.

Вопрос: Почему Саакашвили не посадили, а выслали в Польшу?

Никита Данюк: Боятся Саакашвили трогать, по-настоящему применять по отношению к нему какие-либо жесткие меры – и это показывает, насколько он несамостоятельная фигура. Учитывая, какой разгул безнаказанности мы сейчас наблюдаем на Украине, мы бы не удивились, если бы того же Михаила Саакашвили постигла участь многих других людей, которые стали жертвами политического заказа, которых убили.

С Михаилом Саакашвили этого не делают просто потому, что он человек известный и обладает определенными связями. Но эти связи задействуются только в тот момент, когда внешнему игроку в лице Брюсселя либо Вашингтона это выгодно.

Поэтому, как мне кажется, судьбу Михаила Саакашвили при определенном раскладе может повторить тот же Петр Порошенко, с которым у него сейчас не очень хорошие отношения.

Мы видим, как те люди, которые в определенный момент пользовались полной поддержкой и покровительством со стороны своих кураторов из Вашингтона, в определенный момент, не выполняя задачи, которые перед ними ставятся, выбрасываются на свалку истории, становятся такими абсолютно неприкаянными политическими беженцами, которые пытаются найти свое место, но ресурс уже выработали.

Вопрос: Говорят, за каждым большим украинским политиком стоят группировки в элите США, за Саакашвили – Маккейн? Какой там расклад, что выясняют между собой эти "управляющие группы"?

Никита Данюк: Саакашвили пытался несколько раз встретиться с высокими представителями политической элиты США, но в последнее время у него не очень-то это получилось. Петра Порошенко и Михаила Саакашвили роднит то, что кураторы, люди, которые их поставили, и благодаря кому Порошенко занял свое место, уже не являются центром принятия решений в Вашингтоне. Потому что нынешний режим на Украине – это, в общем-то, креатура администрации Барака Обамы. И то же самое можно сказать о Саакашвили, который в определенный момент был сконструирован как фигура и поддержан еще со стороны администрации Джорджа Буша. Вряд ли Саакашвили, хоть и обладая этой политической коммуникацией с представителями неоконов, куда входит и тот же Маккейн, и другие влиятельные сенаторы, может на что-то повлиять – эта коммуникация сейчас, как мне кажется, уже ничего не значит. Потому что нынешняя администрация президента США во главе с Дональдом Трампом пусть и не сдала позиции по кризису на юго-востоке Украины, но, как мы видим, не очень заинтересована в том, чтобы делать ставку на нынешний режим, соответственно, работать с людьми, которые уже дискредитировали себя, когда работали с предыдущей американской администрацией. Поэтому в данном случае бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может апеллировать только к той же Ангеле Меркель.

Вопрос: Чем закончатся эти походы на Киев? Будут ли еще попытки свергнуть власть на Украине – может случиться новый "майдан"?

Никита Данюк: Сам Саакашвили не может спровоцировать "майдан", потому что это сложный технологический процесс, который включает в себя непосредственно и интерес, и деятельность, и поддержку со стороны внешнего управления. Несмотря на всю громкую риторику, несмотря на наличие определенной группы поддержки, Саакашвили является политическим трупом. То есть, иными словами, Михаил Саакашвили, по большому счету, не является человеком, на которого действительно можно поставить в будущей политической борьбе, оказывая ему поддержку. Он своего рода такой "бешеный лейкоцит", который может быть использован разными группами влияния для слива компромата, например, для высказывания каких-либо одиозных планов или обличения в СМИ, открытых обвинений в отношении правящей верхушки. Постоянно мы видим, что Саакашвили использует термин "коррумпированный президент", "коррумпированное правительство", "коррумпированные министры" и так далее. Но в нынешней системе такой человек, как Саакашвили, может выполнять только определенную функцию, а не претендовать на высокие посты.

Вопрос: Кому же он может быть полезен на Украине?

Никита Данюк: Сейчас на Украине идет межклановая война, своего рода олигархическая, и в этом смысле Саакашвили как человек, который не является членом того или иного клана, не представляет интереса какого-либо конгломерата финансового или промышленного, вряд ли имеет какие-либо ресурсы для того, чтобы попытаться в случае нового госпереворота или какой-либо дестабилизации попытаться взять власть. Он просто выгоден как инструмент. Если проанализировать его деятельность, то условно его можно сравнить с Алексеем Навальным – и тот, и другой пытаются обличать проблемы в обществе, заявляя о коррупции в высших эшелонах власти, за тем и другим не стоят какие-либо крупные финансово-промышленные группы, олигархи, у того и другого есть абсолютно не засвеченный канал связи с внешней управляющей силой – товарищами из государственного департамента, других институтов власти. Но и тот, и другой, естественно, не обладают хоть какой-то значимой поддержкой общества, но при этом в информационном пространстве постоянно фигурируют, пытаются вбрасывать информационные бомбы, что создает видимость популярности.