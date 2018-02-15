Как заявил так называемый «и.о. министра молодежи, спорта и туризма» «ДНР» Александр Громаков, Регистрация ФК «Шахтер» в Мариуполе «продемонстрировала нежелание руководства возвращать клуб в Донецк».

«Футбольный клуб „Шахтер“ до сих пор любим многими болельщиками, проживающими на территории ДНР. Но с самого начала конфликта стало понятно, что клуб сюда возвращаться не намерен. И тот факт, что команда отныне стала мариупольской, лишний раз это подтверждает», — заявил «и.о. министра».

«Прежде команда была „прописана“ по улице Артема, 86А в центре столицы „ДНР“ и руководством горняков неоднократно заявлялось о намерениях вернуться в Донецк», — обижаются сепаратисты,