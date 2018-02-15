Штаб АТО сообщил о гибели морских пехотинцев

Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.Такое сообщение распространил 15 февраля пресс-центр штаба АТО."По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках следствия открыто уголовное производство.В то же время ни даты, ни места, где произошла трагедия, а также количества погибших штаб не уточняет.Журналисты пытаются выяснить подробности инцидента.