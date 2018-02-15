Сирийские правозащитники рассказали о гибели 15 россиян в Дейр-эз-Зоре

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что 15 «российских наемников» подорвались на мине-растяжке и погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Все они являлись сотрудниками «секретной фирмы, которая оказывает услуги по безопасности», приводит британская The Guardian слова правозащитников.

Они сообщили, что российские граждане сопровождали сирийские правительственные на пути к газовым и нефтяным месторождениям на берегу Ефврата, где обосновалась поддерживаемая международной коалицией во главе с США оппозиционная группа «Сирийских демократических сил».

Сотрудники Syrian Observatory for Human Rights предположили, что наемники пытались пробраться на оружейный склад, но он был заминирован, и они подорвались. В общей сложности, по данным правозащитников, погибли 23 человека, включая 15 граждан РФ.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на неофициальные источники начали сообщать о гибели российских наемников под авиаударом американской коалиции по берегу Евфрата. Командование США заявило, что удар был нанесен в ответ на наступление войск действующего президента Сирии Башара Асада на «Сирийские демократические силы».

Информация о том, сколько российских наемников могло погибнуть в результате этой атаки, радикально разнится: СМИ приводят данные о 13 — 217 жертвах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам не рассматривать СМИ как первоисточники информации о происходящем в Сирии и переадресовал их к министерству обороны, располагающему объективными данными.