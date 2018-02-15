Скрытая смерть: Аптеки торгуют лекарствами с побочным абортивным эффектом

Движение «Женщины за жизнь» собирает подписи под петицией за введение маркеров «Осторожно! Абортивный эффект» на гормональных контрацептивах …

Участники движения «Женщины за жизнь» опубликовали петицию за введение маркеров «Осторожно! Абортивный эффект» на гормональных контрацептивах, сообщает Православие.ru.

«Принимая препараты, женщины не всегда знают об их возможном абортивном действии. Это приводит, страшно подумать, к миллионам микроабортов в год. Не по собственному желанию женщины убивают своих детей в утробе», — сообщила руководитель Движения Наталья Москвитина.

По мнению активистов, маркер поможет женщинам сделать адекватный выбор.

«В любой аптеке в свободном доступе продают гормональные контрацептивы, которые используются женщинами не только для предотвращения беременности, но и для выравнивания гормонального фона, восстановления цикла и т.д. О том, что препараты могут обладать абортивным эффектом, производители умалчивают, преследуя маркетинговые цели», - сказано в петиции.

«Подпишите обращение, требующее обязать производителей помечать гормональные контрацептивы с абортивным эффектом предупредительной наклейкой или крупной надписью: "Осторожно! Абортивный эффект". Отсутствие полной и объективной информации о препаратах и их последствиях нарушает право женщин знать правду!» - пишут ее авторы.

Подписи будут предоставлены законодателям и министру здравоохранения РФ В.И.Скворцовой.

В петиции отмечается, что женщина, мечтающая о детях, абортирует препараты внутриутробно, не подозревая об этом.

«Гормональные контрацептивы зачастую используются женщинами не для предотвращения беременности, а, напротив, для восстановления женского здоровья (путем выравнивания гормонального фона, восстановления цикла и периода овуляции) и, как следствие, последующего НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ. Однако если женщина уже восстановила репродуктивную функцию за счет применения гормональных контрацептивов, но продолжает их прием, то зачатие, о котором она мечтает, превращается в микроаборт», - сказано в обращении.

Кроме того, отмечается далее, женщина, принимающие гормональные контрацептивы для предотвращения беременности, ошибочно видят в них альтернативу абортам.

«Многие женщины в силу этических причин или в целях сохранения здоровья выбирают гормональные контрацептивы, чтобы не делать аборт. Однако абортивный эффект, как говорилось ранее, присущ и гормональной контрацепции тоже», - сказано в петиции.

Наталья Бойко, врач акушер-гинеколог, предупреждает: «[Гормональные контрацептивы] подавляют овуляцию лишь у 25-40% женщин. Значит, в 60-75% (!) случаев зачатие происходит. И тогда остается - не позволить зародышу жить. Оказывая специфическое воздействие на эндометрий... [Таким образом] он не способен обеспечить зародышу необходимое количество и качество питательных веществ. Эмбрион погибает голодной смертью в буквальном смысле».

«Мы выступаем в защиту материнства и детства, а также за соблюдение прав женщин, которые должны знать о последствиях применения ими тех или иных препаратов», - заявляет Наталья Москвитина, руководитель Движения «Женщины за жизнь».

Движение «Женщины за жизнь» - благотворительный фонд, оказывающий материальную, юридическую, психологическую поддержку кризисным беременным, женщинам-матерям и семьям в трудной жизненной ситуации. Выступает в поддержку семьи и детства.

Подписать петицию можно здесь.