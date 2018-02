СМИ: Полиция задержала ученика, предположительно устроившего стрельбу в школе Флориды

Учащийся школы американского города Партланд на юге штата Флорида, который предположительно устроил стрельбу, задержан полицейскими.

Об этом сообщает местный телеканал WSVN на своей странице в сети микроблогов Twitter. Однако официально полиция штата данную информацию пока не подтверждает.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что порядка 20 человек пострадали в школе города Партланд во Флориде в результате стрельбы, устроенной одним из учащихся. Позже появилась информация, что как минимум один человек погиб в результате стрельбы, а число пострадавших может достигнуть 50 человек.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о происходящем. Он выразил соболезнования пострадавшим и членам их семей.

#BREAKING: Broward superintendent says the suspect "may be a former of student", confirms there are "numerous" fatalities. https://t.co/FaesF4fT3v pic.twitter.com/OByZ6SSbxo

— WSVN 7 News (@wsvn) 14 февраля 2018 г.