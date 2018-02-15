СМИ узнали о нехватке в Германии танков для операций НАТО

Министерству обороны ФРГ не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед союзниками по НАТО, пишет Welt со ссылкой на секретный документ ведомства.

Изданию удалось выяснить, что девятая танковая бригада бундесвера не сможет в 2019 году взять на себя решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья».

Она располагает девять из 44 необходимых танков Leopard-2 и тремя из 14 боевых машин пехоты Marder. Бригаде не хватает запчастей, приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования, бронежилетов, также нет денег на техническое обслуживание той техники, что осталась.

По данным Welt, значительно ухудшилась боеготовность истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53. Каждый из них может участвовать в операциях и учениях не больше четырех месяцев в году. Остальное время летательные аппараты вынуждены проводить в ремонтных ангарах.