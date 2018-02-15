СМИ: В Москве посольства получили конверты с инсектицидами

В российской столице иностранные посольства получили по почте конверты с порошком, оказавшимся средством для травли насекомых.

Информированный источник сообщает, что экспертизой установлено, что в состав обнаруженного в конвертах порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии.

При этом все разосланные в посольства конверты подписаны одним отправителем. Источник добавил: «Письма были разосланы в посольства Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши и несколько других — всего получено более десятка писем».

К диппредставительствам выезжали мобильные лаборатории МЧС РФ, проводившие экспресс-анализ порошка для замеров радиации и химических веществ. Затем конверты передавали полиции для более предметного изучения.