Сотрудники Минкультуры смогут управлять дачными кооперативами

Сотрудники Министерства культуры смогут на безвозмездной основе участвовать в управлении различными видами общественных организаций.

Соответствующий проект приказа ведомства размещён в среду на официальном портале проектов нормативных и правовых актов.

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Предложение разработано в соответствии с положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и предполагает Минкультуры разрешить своим федеральным гражданским служащим на безвозмездной основе участвовать в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садово-огородническим, дачным потребительским кооперативом или товариществом собственников недвижимости.

Исключение составляет лишь участие в управлении политическими партиями на единоличной или коллегиальной основе.

Опубликование приказа не повлечёт дополнительных ассигнований из федерального бюджета, отмечают авторы предложения.

Общественное обсуждение инициативы завершится к 1 марта, следует из сопроводительных документов к проекту приказа.

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