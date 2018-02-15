Сотрудники Минкультуры смогут управлять дачными кооперативами

Сотрудники Министерства культуры смогут на безвозмездной основе участвовать в управлении различными видами общественных организаций.
Соответствующий проект приказа ведомства размещён в среду на официальном портале проектов нормативных и правовых актов.
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Предложение разработано в соответствии с положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и предполагает Минкультуры разрешить своим федеральным гражданским служащим на безвозмездной основе участвовать в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садово-огородническим, дачным потребительским кооперативом или товариществом собственников недвижимости.
Исключение составляет лишь участие в управлении политическими партиями на единоличной или коллегиальной основе.
Опубликование приказа не повлечёт дополнительных ассигнований из федерального бюджета, отмечают авторы предложения.
Общественное обсуждение инициативы завершится к 1 марта, следует из сопроводительных документов к проекту приказа.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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