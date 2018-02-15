Столтенберг: членство Украины в НАТО будет оцениваться прогрессом в реформах

Вопрос членства Украины в НАТО будет оцениваться на основе прогресса страны в реформах. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО.

«Сейчас основное внимание уделяется реформам. Я приветствую, что Украина так четко заявила, что сейчас ее внимание сосредоточено на реформах. Вопрос членства будет оцениваться на основе прогресса, который делает Украина», – сказал он.

Ранее министр обороны Степан Полторак отказался от планов посетить штаб-квартиру НАТО.

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