Стрельбу в школе Флориды устроил подросток

Виновником стрельбы в школе города Паркленд на юге Флориды стал учащийся данного учебного заведения. В настоящее время он в бегах.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал WSVN.

«Полиция опознала человека (стрелка) – это учащийся, он был в классе школы «Стонман Дуглас» ранее. Сейчас он в бегах», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в школе, где произошла стрельба учатся в общей сложности более трех тысяч детей, преподавательский состав насчитывает 129 человек.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе вошколе на юге штата Флорида, в результате которой, как сообщалось ранее, пострадали порядка 20 человек.

MORE: "The President has been made aware of the school shooting in Florida," Deputy Press Secretary Lindsay Walters says. "We are monitoring the situation. Our thoughts and prayers are with those affected." https://t.co/1Y5NBGZMdE

— CBS News (@CBSNews) 14 февраля 2018 г.