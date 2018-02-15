Суд избрал Труханову мэру пресечения

Суд избрал мэру Одессы Геннадия Труханова мэру пресечения в виде личной поруки. Его взял на поруки народный депутат от БПП Дмитрий Голубов.Такое решение огласил судья Соломенского суда Киева.Геннадия Труханова задержали 14 февраля утром в аэропорту "Борисполь". Пограничники передали его сотрудникам НАБУ. Впоследствии задержали и заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана. НАБУ и САП обвиняют Труханова и еще семь человек (шестеро задержаны) в хищении бюджетных денег при покупке помещений завода "Краян". По данным НАБУ, горсовет купил здание по цене, завышенной в 17 раз. Если вину Труханова докажут, ему грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (согласно ч.5 ст.191 УК).Специализированная антикоррупционная прокуратура просила меру пресечения для Труханова в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 50 млн грн. Прокуратура также обратила внимание на то, что Труханова 2 месяца не было на рабочем месте, потому что он еще 16 декабря знал о планах следствия объявить ему подозрение в совершении преступления и уклонялся от вручения ему подозрения.