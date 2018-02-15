Томские учёные разрабатывают уникальный способ терапии шизофрении

Сотрудники Томского госуниверситета намерены разработать панель для тестирования пациентов, страдающих шизофренией и болезнью Паркинсона. В результате они рассчитывают получить уникальные способы терапии этих заболеваний, сообщает «Русская планета».
В основе исследования — анализ генов, которые дают реакцию на препараты от болезни Паркинсона и шизофрении.
Учёные хотят разработать специальную панель для тестирования пациентов, которая будет подбирать уникальные методы лечения, что позволит снизить побочные эффекты от применения тех или иных таблеток.
Эксперты отмечают, что до 95% случаев негативных реакций организма на лекарства обусловлены именно особенностями генов. Изучив их, специалисты намерены выработать более эффективные методы лечения.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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