Томские учёные разрабатывают уникальный способ терапии шизофрении

Сотрудники Томского госуниверситета намерены разработать панель для тестирования пациентов, страдающих шизофренией и болезнью Паркинсона. В результате они рассчитывают получить уникальные способы терапии этих заболеваний, сообщает «Русская планета».

В основе исследования — анализ генов, которые дают реакцию на препараты от болезни Паркинсона и шизофрении.

Учёные хотят разработать специальную панель для тестирования пациентов, которая будет подбирать уникальные методы лечения, что позволит снизить побочные эффекты от применения тех или иных таблеток.

Эксперты отмечают, что до 95% случаев негативных реакций организма на лекарства обусловлены именно особенностями генов. Изучив их, специалисты намерены выработать более эффективные методы лечения.

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