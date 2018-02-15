Труханов прятался за рубежом от следствия

Показать меню
Актуально
Видео, подтверждающее атаку американцев на проправительственные войска в САР, - 01:45 Видео, подтверждающее атаку американцев на проправительственные войска в САР, выложили в Сеть Honda Legend получила серьезное обновление - 01:46 Honda Legend получила серьезное обновление Идеальная Лодка для рыбалки - 01:53 Идеальная Лодка для рыбалки В Госдепе прокомментировали предложение сменить адрес посольства США в РФ - 01:56 В Госдепе прокомментировали предложение сменить адрес посольства США в РФ «Отношение, как к кругляку, унизительное»: Турчинов усомнился в независимости - 01:56 «Отношение, как к кругляку, унизительное»: Турчинов усомнился в независимости Украины Сирийские войска перебрасываются на запад Дейр эз-Зора для мощного наступления - 02:07 Сирийские войска перебрасываются на запад Дейр эз-Зора для мощного наступления Туристов из России предупредили о вспышке скарлатины в Великобритании - 02:09 Туристов из России предупредили о вспышке скарлатины в Великобритании Ученые рассказали, что ведет к ожирению сердца - 02:16 Ученые рассказали, что ведет к ожирению сердца Саакашвили рассказал о планах объехать всю Европу - 02:26 Саакашвили рассказал о планах объехать всю Европу В Совете Федерации рассмотрят отставку Клинцевича - 02:26 В Совете Федерации рассмотрят отставку Клинцевича Украинские дошкольники должны будут ходить в детский сад со своей туалетной - 02:27 Украинские дошкольники должны будут ходить в детский сад со своей туалетной бумагой (ДОКУМЕНТ) Опрос показал, что две трети американцев верит во внеземные цивилизации - 02:38 Опрос показал, что две трети американцев верит во внеземные цивилизации Без России на Ближнем Востоке теперь ничего не решается, — французские СМИ  - 02:44 Без России на Ближнем Востоке теперь ничего не решается, — французские СМИ  Психологи научились предсказывать измены - 02:46 Психологи научились предсказывать измены Госдеп: США будут давить на КНДР, пока Пхеньян не начнет диалог по - 02:56 Госдеп: США будут давить на КНДР, пока Пхеньян не начнет диалог по денуклеаризации В столице доверенные лица Владимира Путина провели личный прием граждан - 02:56 В столице доверенные лица Владимира Путина провели личный прием граждан ВАЖНО: Пентагон раскрыл подробности уничтожения «российского» танка Т-72 боевым - 03:02 ВАЖНО: Пентагон раскрыл подробности уничтожения «российского» танка Т-72 боевым дроном США в Сирии (ВИДЕО)
» » Труханов прятался за рубежом от следствия

Труханов прятался за рубежом от следствия


Добавлено: 15 фев 2018 в 15:01, Категория: Политика
Находясь почти 2 месяца за границей, мэр Одессы Геннадий Труханов скрывался от вручения ему подозрения.

Об этом в четверг во время заседания по избранию мэру меры пресечения в Соломенском райсуде Киева сказал представитель стороны обвинения.

Прокурор отметил риски побега и влияния на следствие в случае выхода Труханова на свободу.
Он сообщил, что для этого у Труханова, вероятно, есть паспорт РФ, выданный в 2002 году, идентификационный код в РФ, и паспорт Греции от 2011 года.

Также, по словам прокурора, Труханов имеет возможность находиться и нормально существовать за рубежом, ведь у него есть загранпаспорт и соответствующее имущество.


Материалы по теме:

Мэра Одессы Труханова задержали в аэропорту «Борисполь»
СРОЧНО: Мэр Одессы задержан в аэропорту Киева
Мэр Одессы Труханов уже больше месяца не появляется на работе
У мэра Одессы есть российский паспорт (ФОТО)
Добавлено: 15 фев 2018 в 15:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Личным данным места нет: ученые нашли новый способ знакомить людей

Личным данным места нет: ученые нашли новый способ знакомить людей

Итальянец Сеппи вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Роттердаме

Итальянец Сеппи вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Роттердаме

В Московском суворовском военном училище прошло выездное заседание Общественного совета при Минобороны России

В Московском суворовском военном училище прошло выездное заседание Общественного совета при Минобороны России

Украина пошла на уступки Венгрии в языковом вопросе (ВИДЕО)

Украина пошла на уступки Венгрии в языковом вопросе (ВИДЕО)

Загрузка...



Лента новостей
Геращенко: Санкции остановили продвижение РФ вглубь Украины - 01:14 Геращенко: Санкции остановили продвижение РФ вглубь УкраиныПорошенко совершит визит в Литву - 01:14 Порошенко совершит визит в ЛитвуМИД РФ раскритиковал Украину за ситуацию вокруг Гужвы - 01:14 МИД РФ раскритиковал Украину за ситуацию вокруг ГужвыЧудесное преображение животных, нашедших себе новый дом и хозяев (ФОТО) - 01:11 Чудесное преображение животных, нашедших себе новый дом и хозяев (ФОТО)Прощеное воскресенье – смысл, значение и особенности дня, заговенье на Великий пост - 01:10 Прощеное воскресенье – смысл, значение и особенности дня, заговенье на Великий постПодбор ипотеки профессионалами - 01:05 Подбор ипотеки профессионаламиЭрдоган принял Тиллерсона в Анкаре - 01:02 Эрдоган принял Тиллерсона в АнкареСМИ: Сирийская армия войдет в Африн в ближайшие дни - 01:02 СМИ: Сирийская армия войдет в Африн в ближайшие дниСМИ: Обычным солдатам разрешат по-прежнему пользоваться мобильными телефонами - 01:02 СМИ: Обычным солдатам разрешат по-прежнему пользоваться мобильными телефонамиВ Израиле проходит симуляция марсианской экспедиции - 01:00 В Израиле проходит симуляция марсианской экспедицииГлушаков: у "Спартака" есть шанс обыграть "Атлетик" в ответном матче ЛЕ - 00:50 Глушаков: у Сиганда: футболисты "Атлетика" должны равняться на Адуриса - 00:50 Сиганда: футболисты Ледяхов: главная проблема "Спартака" - плохое физическое состояние игроков - 00:50 Ледяхов: главная проблема Куда пойти на шопинг в Петербурге: 10 самых модных шоу-румов - 00:48 Куда пойти на шопинг в Петербурге: 10 самых модных шоу-румов
Последние новости
Сергей Карасев: исход игры с "Химками" решил отрезок из одной минуты - 01:43 Сергей Карасев: исход игры с Российские крылатые ракеты испугали США  - 01:42 Российские крылатые ракеты испугали США  Установка газгольдера под ключ в Москве - 01:37 Установка газгольдера под ключ в Москве В Госдепе прокомментировали покупку российских систем С-400 Турцией - 01:34 В Госдепе прокомментировали покупку российских систем С-400 Турцией Семин об игре с "Ниццей": у "Локомотива" есть характер - 01:28 Семин об игре с У "Спартака" почти нет шансов на выход в 1/8 финала ЛЕ, считает Пятницкий - 01:28 У "Зенит" на выезде уступил "Селтику" в первом матче 1/16 финала ЛЕ - 01:28 УЕФА открыл дело в отношении "Црвены Звезды" и "Кельна" после матча ЛЕ - 01:28 УЕФА открыл дело в отношении "Динамо" (Киев) и греческий АЕК сыграли вничью в 1-м матче 1/16 финала ЛЕ - 01:28 МОЛНИЯ: США: Армия России провела самую разрушительную кибер-атаку в истории - 01:22 МОЛНИЯ: США: Армия России провела самую разрушительную кибер-атаку в истории Украинские оппозиционеры требуют вернуть Саакашвили в страну - 01:21 Украинские оппозиционеры требуют вернуть Саакашвили в страну Обама о стрельбе в школе: Мы скорбим вместе с Парклендом. - 01:21 Обама о стрельбе в школе: Мы скорбим вместе с Парклендом. БПП: Мы не причастны к решению взять на поруки Труханова - 01:14 БПП: Мы не причастны к решению взять на поруки Труханова
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"