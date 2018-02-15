Труханов прятался за рубежом от следствия

Находясь почти 2 месяца за границей, мэр Одессы Геннадий Труханов скрывался от вручения ему подозрения.Об этом в четверг во время заседания по избранию мэру меры пресечения в Соломенском райсуде Киева сказал представитель стороны обвинения.Прокурор отметил риски побега и влияния на следствие в случае выхода Труханова на свободу.Он сообщил, что для этого у Труханова, вероятно, есть паспорт РФ, выданный в 2002 году, идентификационный код в РФ, и паспорт Греции от 2011 года.Также, по словам прокурора, Труханов имеет возможность находиться и нормально существовать за рубежом, ведь у него есть загранпаспорт и соответствующее имущество.