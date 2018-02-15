Турчинов объяснил, почему Украина не может объявить войну России

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина не может объявить войну России, так как у РФ есть ядерное оружие.

Такое заявление он сделал в ходе допроса в суде Киева по делу против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. Турчинов заявил: «У нас нет военных средств, чтоб противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому, как в феврале-марте 2014 года, так, к сожалению, даже сейчас, когда мы имеем боеспособную армию… мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство».