Турчинов объяснил, почему в 2014 году Украина потеряла Крым

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что принимать эффективные меры для сопротивления захвата Крыма Россией в феврале-марте 2014 мешала неорганизованность свежесозданных органов государственной власти в Украине, а также плачевное состояние украинской армии и угрозы полномасштабного вторжения РФ.

Турчинов, предоставляя показания в Оболонском райсуде Киева, в ходе слушания дела о госизмене Виктора Януковича. Он подчеркнул: «К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти — Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно».