Турчинов озвучил имя ответственного за развал ВСУ при Януковиче

Экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана в феврале 2014 года не предлагал проводить наступление для защиты Крыма.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил: «У нас очень много „героев“, которые, кстати, причастны к развалу Вооруженных Сил Украины, рассказывают небылицы о том, как они хотели кого-то защищать, что они хотели кого-то спасать и проводить какие-то операции. Хочу сказать, что господин Замана дезинформировал суд по этому поводу. Никаких предложений… никаких докладных, рапортов — и это можно легко проверить по книгам регистраций — от господина Заманы не поступало».

По словам Турчинова, Замана как один из руководителей ВСУ при Януковиче «несет полную ответственность за их развал». Секретарь СНБО уточнил: «С мокрыми штанами сидел Замана… и боялся рот открыл тогда, как и многие другие герои, которые сегодня рассказывают о своем героизме».