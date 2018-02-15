Украина оказалась в топе-10 самых несчастных стран

В текущем году Украина заняла седьмое место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы.

Данный индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

При этом сообщается, что в рейтинге 2018 года показатели Украины улучшились. Если в прошлом году Украина занимала пятое место в списке наиболее несчастных стран с индексом «23,8», то в текущем году ее индекс вырос до «17,8», что позволило занять седьмое место.

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