Украина потребовал у РФ отремонтировать корабли, оставленные в Крыму

Россия обязана вернуть Украине корабли, оставшиеся в 2014 году в Крыму, отремонтировав их перед.

В ходе судебного заседания о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в столичном Оболонском райсуде заявил замсекретаря СНБО Михаил Коваль. Так, он уточнил: «Существует такое понятие, как Гаагский международный суд. Россия пиратскими методами осуществила захват этих кораблей, и ей придется отвечать за это перед этим судом. Вспомните, сколько под флагом России в Средиземное море выходил десантный корабль „Константин Ольшанский“? Этот корабль они загоняли. А все остальные захваченные корабли сделали донорами. Москва разворовала все корабли, которые принадлежат нам! И что, мы теперь спокойно должны их забрать? Нет!».