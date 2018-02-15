В Армении разведчики ЮВО готовятся к первым прыжкам с парашютом

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Армении в рамках подготовки к конкурсу «Отличники войсковой разведки» по программе Армейских международных игр (АрМИ-2018) приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке.

В течение месяца разведчики под руководством инструкторов пройдут подготовительный курс по укладке парашютов и освоят специальные занятия на наземных тренажерах воздушно-десантного комплекса.

На макете вертолета военнослужащие отработают алгоритм посадки на борт, соблюдение требований безопасности, отделение от воздушного судна и выполнение до автоматизма различных действий в воздухе при возникновении не стандартных ситуаций, таких как нераскрытие основного купола, схождение друг с другом, приземление на ЛЭП, в лес и другие поверхности.

Свои первые прыжки с парашютом из десантно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ российские разведчики в Закавказье совершат на одном из военных аэродромов ЮВО весной текущего года.

Всего в воздушно-десантной подготовке разведчиков российского соединения ЮВО принимают участие более 300 военнослужащих.