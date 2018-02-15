В «БПП» о взятии на поруки Труханова членом фракции: каждый вправе иметь отдельную позицию

Дмитрий Голубов взял одесского мэра Труханова на поруки по собственной инициативе, утверждают в «БПП»

«Более того, позиция фракции Партии „Блок Петра Порошенко“ остается непоколебимой — коррупция в Украине должна быть преодолена на всех уровнях и члены фракции будут максимально содействовать правоохранительным органам, судебной ветви власти, чтобы все коррупционеры, независимо от того, какую должность они занимают или к какой политической силе принадлежат — были привлечены к ответственности и понесли соответствующее наказание», — отмечается в заявлении.

Однако, вместе с тем в «БПП» отметили, что каждый нардеп, который принадлежит к фракции, вправе иметь свою, отдельную позицию по каким-либо вопросам.