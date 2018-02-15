В Киеве парня, решившего спрыгнуть с крыши дома спасла полиция

Полицейские четыре часа уговаривали молодого человека не совершать самоубийство мужчину, который вылез на крышу дома и хотел спрыгнуть.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, — под Киевом, в Броварах, полицейские спасли мужчину, который хотел спрыгнуть с крыши дома.

в среду, мужчина залез на крышу двухэтажного дома и собирался покончить с собой. Правоохранители оперативно прибыли на место и установили связь с молодым человеком.

В общей сложности, переговоры с мужчиной продолжались приблизительно четыре часа.

«К счастью, совместными усилиями правоохранительных органов и общественности, удалось уговорить мужчину не совершать роковой шаг. После этого полицейские передали парня под надзор врачей», — сообщили в полиции.