В Крыму усилили надёжность охраны границы с Украиной

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым и Крымский филиал Росгранстроя постоянно ведут работы по обустройству и укреплению пунктов пропуска на российско-украинском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления, пишет РИА Крым.

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В сообщении говорится, что на всех пунктах пропуска установлены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и прочие технические новинки, которые дают возможность осуществлять дистанционный контроль территории без необходимости привлечения людских ресурсов в полевых условиях.

Также отмечено, что количество технических средств в нужном количестве позволило оптимизировать деятельность погранслужб. Эти меры повысили надёжность охраны государственной границы с недружественной страной.

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