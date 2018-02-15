В Миграционной службе не знают, кто вывез Саакашвили из Украины (ВИДЕО)

Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу.Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы "Схемы"."ГМС не осуществляла транспортировку Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - говорится в сообщении.Как отмечают журналисты, ранее в Государственной пограничной службе им сообщили, что не располагают информацией об организаторах и оплате перелета на частном самолете для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.