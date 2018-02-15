В Минске, на переговорах, боевики угрожали детям Ирины Геращенко

Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, представители боевиков ОРДЛО на переговорах в Минске 14 февраля угрожали расправой над ее детьми.

«Они угрожали моим детям (мол, подумайте о своих троих детях, нам за них страшно, и это не первая откровенная угроза), и унижали Небесную Сотню», — сообщила Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что «заявила о недопустимости унижения памяти Героев Небесной Сотни, остановила эту вакханалию, напомнила координатору ОБСЕ о недопустимости угроз и оставила группу».

«Все наши дипломаты меня поддержали. Это негодное и хамское поведение получило жесткую реакцию ОБСЕ и украинской стороны в ТКГ. В Минск российские кураторы прислали не выпускников института благородных девиц и пажеского корпуса, хороших манер я от них не жду, но есть красные линии, которые мы никому пересечь не позволим», — указала Геращенко