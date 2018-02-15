В оккупированном Крыму распространяется бешенство

Из-за ухудшения ситуации с бешенством животных на полуострове Россельхознадзор обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность учреждений, подконтрольных так называемому Госкомитету ветеринарии Крыма,

В 12 районах Крыма, а также в таких городах, как Судак, Феодосия, Алушта, Ялта, Симферополь и Севастополь, на сегодняшний день зафиксированы заболевания бешенством животных. В Россельхознадзоре считает, что одной из причин распространения бешенства в Крыму могут быть махинации со стороны учреждений, подконтрольных так называемому Государственному комитету ветеринарии региона.

«Были раскрыты факты составления подложных актов вакцинации несуществующих животных, а также животных с несуществующими владельцами. Зафиксированы факты фиктивной вакцинации, а также сомнительные акты о сверхработе по вакцинации огромного количества животных одним специалистом ветеринарной медицины в один рабочий день», — заявили в Россельхознадзоре.