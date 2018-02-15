В ОРЛО рассказ о «распятом мальчике» сменила страшилка об «онкобольном»

В ОРЛО СМИ боевиков распространяют очередную страшилку о том, как в Украине «преследуют» семью онкобольного мальчика.

Замглавврача больницы Евгения Стрельбицкая отметила: «Прибывший с подконтрольной Киеву территории Луганщины ребенок, страдающий онкологическим заболеванием, не смог пройти лечение в Луганской республиканской детской клинической больнице из-за угроз в адрес его семьи со стороны украинских властей».

Она уточнила: «Один ребенок к нам приехал с опухолью мозга, причем эта опухоль была подтверждена магнитно-резонансной томографией. Приехал, госпитализировался и через сутки уехал. Это было мотивировано тем, что приходят угрозы на телефон родителей сюда, что расправятся с семьей, которая осталась на Украине».

Также, она уверенно заявила, что «угрозы были от местной власти, от администрации», однако, не назвала фамилий «угрожавших».

Медик уточнила: «В итоге они уехали, судьба их неизвестна. Возможно, уехали лечиться в Харьков».