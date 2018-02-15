В Риме произошел крупный обвал проезжей части: появилось видео

В столице Италии Риме произошел обвал проезжей части по улице Ливио Андронико.

По информации, инцидент произошел вчера около 18:00 в римской зоне Бальдуина. При этом в образовавшуюся пропасть глубиной около 10 метров провалились семь автомобилей, припаркованные неподалеку.

Отмечается, что обвал произошел в районе, где велось строительство подземного паркинга. По данным, несколько дней назад местные жители сигнализировали о прорыве водной трубы.

При обвале никто не пострадал, но область остается закрытой для доступа. Жители двух близрасположенных многоэтажных домов были временно эвакуированы.

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